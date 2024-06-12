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ピアノ補助ペダル　KPーDX 甲南
商品番号 D64027026816
商品名

ピアノ補助ペダル　KPーDX 甲南
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアノ補助ペダル　KPーDX甲南【商品状態】使用に伴う、擦れ傷あります。向かって、左側の上側です。画像で確認よろしくお願いします。動作確認済みです。問題無く、まだまだ使用出来ます。プチプチで梱包し、再利用ダンボールで、発送いたします。1022
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