ピアノ補助ペダル　KPーDX 甲南

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商品詳細
ピアノ補助ペダル KPーDX甲南【商品状態】使用に伴う、擦れ傷あります。向かって、左側の上側です。画像で確認よろしくお願いします。動作確認済みです。問題無く、まだまだ使用出来ます。プチプチで梱包し、再利用ダンボールで、発送いたします。1022
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http://narcologia.ru/goods/freshman390556.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney182349.html
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