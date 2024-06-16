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送料込【逢絢亭】茶道具 面中次 山中塗 面根来塗 菊桐秋草蒔絵 中村宗悦 共箱
商品番号 K84477225698
商品名

送料込【逢絢亭】茶道具 面中次 山中塗 面根来塗 菊桐秋草蒔絵 中村宗悦 共箱
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、山中塗の棗になります。作者は、中村宗悦さんです。面取の中次棗になっていて、面の部分根来塗になっています。蓋の表面には菊桐蒔絵が施されており、浮き絵になっています。また、側面全体に秋草が描かれており、見た目も豪華な棗になっています。大きさは、直径が６．７ｃｍ、高さが７．４ｃｍで付属品は共箱、共布です。殆ど使用感無い状態でしたので、未使用に近いと思います。殆ど新品に近い状態ですので、本当の新品を買われるよりはだいぶお安いと思います。
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