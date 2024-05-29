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お値下げ‼️Mappin \u0026 Webb ワイン デキャンタ
商品番号 O74383827332
商品名

お値下げ‼️Mappin \u0026 Webb ワイン デキャンタ
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致します❗️65,000円→63,000円→60,000円にお値下げ致します‼️Mappin\u0026Webbのワインデキャンタです。あまり、見かけないお品ですので、希少な物だと思われます。とても華やかなつくりですので、お部屋の飾りとして使って頂いても豪華な雰囲気になると思います。使った記憶は、ありません。共箱あります。箱に少しイタミがあります。自宅保管品ですので、神経質な方は、ご遠慮下さい。サイズ:高さ約31.5cm幅約17cm（取手含む）
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