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マーベルレジェンド　x-men
商品番号 C97633865458
商品名

マーベルレジェンド　x-men
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱は未開封になります。4体セットです。
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