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オクトパストラベラー　アクリルスタンドセット　朗読劇
商品番号 R14706022715
商品名

オクトパストラベラー　アクリルスタンドセット　朗読劇
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

朗読劇にて苦労して手に入れた品です。物販で最低でも2時間は並んで手に入れました。夜の部では時間制限があり並んでも買えなかった人が沢山いたと思います。東京遠征にて好きな画家さんの作品を買い金欠になりましたので泣く泣く手放します。即購入⚪︎グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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