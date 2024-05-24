ポルノグラフィティ ジャケットステッカー

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商品詳細
NIPPONロマンスポルノ'19~神vs神~アポロ～ギフトまでのステッカーセットです。外袋から取り出したものの、ステッカーの袋は開けておりません。分かりにくいですが写真3枚目、4枚目のような擦り傷があります。防水対策をしてクッション付の封筒で発送させていただきます。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。定価10000円お値下げしました
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