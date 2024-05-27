トランペット・フリューゲルホルン・コルネット用ダブルケース

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トランペット・フリューゲルホルン・コルネット用ダブルソフトケース※未使用・新品外寸：約縦52×横20×高さ28センチ重さ：約1.7キロ・軽量で持ち運びしやすい！持ち運びしやすく移動の際に非常に便利です。・2個収納可能！両サイドにはピッコロトランペット、Bb管、C管トランペット、フリューゲルホルンとコルネットを２本収納可能。・付属ベルトでリュック式にすれば、自転車での移動もラクラク♪・シンプル過ぎず派手過ぎないデザイン。※ソフトケースの性質上、楽器保護用に適していません。使用不当による楽器の損傷は自己責任でお願いします。