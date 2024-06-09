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激レアʚ̴̶̷̆_ʚ̴̶̷̆‼︎ NAOTO 三代目JSB UMP X-RAY 千社札 EXILE
商品番号 I59210099455
商品名

激レアʚ̴̶̷̆_ʚ̴̶̷̆‼︎ NAOTO 三代目JSB UMP X-RAY 千社札 EXILE
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア(՞ෆෆ՞)!!三代目JSBNAOTOUNKNOWNMETROPOLIZX-RAYBver.千社札です♡プチプチ厚紙梱包致します♡大事に保管しておりましたが素人自宅保管の為、初期傷や年数劣化に伴う小傷等、神経質な方はトラブル防止の為ご購入をお控え下さいませ♡素人自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい(´・ᴗ・`)宜しくお願い申し上げます♡
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激レア‼︎ NAOTO 三代目JSB UMP X-RAY 千社札 EXILE - ミュージシャン

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