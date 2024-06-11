SM58　/　10ｍ　キャノンケーブルセット

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商品詳細
ヴォーカルマイクの定番 SM58 と 通常の倍の長さのキャノンケーブル10Mのセットです。小さなお店などでは 客席の間を歌いながら歩けます。 SM58は単一指向性のダイナミック型のマイクです。専門家によるチェック済ですが、握るあたりのボディに良く見ないとわからない程度の凹みがあります。写真2枚目3枚目を参照ください。SHURESM58Shure定価：¥70000#Shure#SHURESM58
http://narcologia.ru/goods/rebellion761978.html
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