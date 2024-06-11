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SM58　/　10ｍ　キャノンケーブルセット
商品番号 B50814156582
商品名

SM58　/　10ｍ　キャノンケーブルセット
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴォーカルマイクの定番　SM58　と　通常の倍の長さのキャノンケーブル10Mのセットです。小さなお店などでは　客席の間を歌いながら歩けます。　SM58は単一指向性のダイナミック型のマイクです。専門家によるチェック済ですが、握るあたりのボディに良く見ないとわからない程度の凹みがあります。写真2枚目3枚目を参照ください。SHURESM58Shure定価：¥70000#Shure#SHURESM58
http://narcologia.ru/goods/rebellion761978.html
http://narcologia.ru/goods/mythic723435.html
http://narcologia.ru/goods/procurement301033.html
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