SHURE SM7B ダイナミックマイク 単一指向性 美品

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買って2回使ったのみで、ずっと湿度管理のデジケーター内で大切に保管していたものです。箱や用紙類も全て揃っております。使わずに保管しているのももったいないので使ってくださる方にお譲りできたら嬉しいです。よろしくお願い致します。ダイナミックマイクマイクコンデンサdtmレコーディング