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SHURE SM7B ダイナミックマイク 単一指向性 美品
商品番号 F90092673295
商品名

SHURE SM7B ダイナミックマイク 単一指向性 美品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

買って2回使ったのみで、ずっと湿度管理のデジケーター内で大切に保管していたものです。箱や用紙類も全て揃っております。使わずに保管しているのももったいないので使ってくださる方にお譲りできたら嬉しいです。よろしくお願い致します。ダイナミックマイクマイクコンデンサdtmレコーディング
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