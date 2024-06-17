リーズンスタッフ リードメイキングマシン (旧型)　品

リーズンスタッフ製のリードメイキングマシン(旧型)中古品です。付属のテンプレートは裏にNr.3と書いてあります。現在のラインナップにはございません。プラークはD(スタンダード)とF(サイドめ)があります。スクレープはUタイプです。刃は3本(2本はほぼ未使用)あります。高さ調整部のネジ山に潰れがあります(写真11枚目)若干回転が重い所もございますが高さの調整は可能です。画像をよくご確認の上でご了解いただける方にご購入をお願いいたします。調整をしてからの発送は致しませんのでご了承ください。※他のテンプレートやパーツの付属も検討しましたが、金額が大きくなってしまうので別で出品しました。そちらもご覧下さい。まとめ買いの相談承ります。



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オーボエアクセサリー | 株式会社ルボア



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