【24時間以内発送】スリーブ付き　アルセウスリザードン　デッキ

⚪︎購入から24時間以内に発送します。※コンビニ支払いの場合は支払い完了から24時間内の発送になります。⚪︎購入時刻が23時より前であれば即日発になります。【バラ売り不可】【値下げ不可】【取り置き不可】即購入可プレイ用なため基本的に傷があるとお考えください。神経質な方は購入をお控えください。質問等がある方は必ず購入前にお願いします。※スリーブは新品です。撮影時に開封し付けました。※以下枚数⚪︎ポケモンアルセウスvstar×2アルセウスv×2リザードンex×3リザード×1ヒトカゲ×3かがやくリザードン×1ピジョットex×2ポッポ×2ミュウ×1マナフィ×1⚪︎グッズネストボール×2バトルVIPパス×4ハイパーボール×4ふしぎなアメ×4すごいつりざお×1あなぬけのヒモ×1こだわりベルト×1⚪︎サポートアクロマの実験×3ナンジャモ×3ボスの司令×3セレナ×1ジニア×1⚪︎スタジアムボウルタウン×2マグマの滝壺×1崩れたスタジアム×1⚪︎エネルギー基本炎エネルギー×8ダブルターボエネルギー×2ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)



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