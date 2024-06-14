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【PSA9】リザードン Neo 旧裏 LV.78 渦巻き　ポケカ
商品番号 M89920526564
商品名

【PSA9】リザードン Neo 旧裏 LV.78 渦巻き　ポケカ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンの旧裏です。LV.78渦巻き　PSA鑑定にてニアミントの上となるPSA9(ミント)を獲得しております。左上に渦巻きホロあり。※PSAグレーディング基準PSA7：ニアミント（NearMint）PSA8：ニアミントミント（NearMint-Mint）PSA9：ミント（Mint）PSA10：ジェムミント（GemMint）即購入OKです。（他の方がコメント中でも、購入された方を優先とさせていただきます。）よろしくお願いいたします。カードPSA鑑定PSAポケモンカードゲームポケモンカードポケカ限定未開封旧裏プロモプロモカードピカチュウVMAXリザードンVMAXミュウミュウツーMewtwoMewCharizardPikachuRayquaza色違いSSRうずまきホロポケモンカードポケモンeプロモ旧裏旧裏面マークなしeカード1steditionイントロパックとりかえっこプリーズポケカ色違いキラ絶版デッキパックboxタッグオールスターズタッグチームタッグコールvmaxライジングスターターセットソードシールドVMAX反逆クラッシュ爆炎ウォーカームゲンゾーン伝説の鼓動ジラーチデッキピカチュウvmaxvスペシャルセットハイクラスパックトレーナーズリーリエがんばリーリエサポートグッズプロモエネルギーミュウツークワガノンシロナデデンネマルヤクデエネルギーインテレオン回収ネットザシアンVVMAXSRURHRSSRサーナイトマルヤクデGXRRVアメイジングデッキシールドプレイマットゼクロムhrsrリザードンhrルカリオ\u0026メルメタルピカチュウ\u0026ゼクロムレシラム\u0026リザードンミュウツー\u0026ミュウカプコケコリザードンボスの指令溶接工引退品psaアメイジングレア拡張パックコレクションムーンコレクションサン
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