ポケセン産　シュリンク付き　ポケモンカード　ポケカ　レイジングサーフ　1BOX

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカード レイジングサーフ1BOXポケセン産です。即日発送します！評価全良ですのでご安心してご検討下さい！シュリンク無しのエディオン産も1BOXあります。セットで15999円です。お気軽にお声掛けください。ボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)納品書をつけて即日発送します。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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