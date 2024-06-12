WCS 2023 デッキシールド デッキケース 4点セット

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WCS2023のワールドストアで購入した商品になります。(新品・未使用)・ニャオハ\u0026ホゲータ\u0026クワッス・ピカチュウ・ラプラス・デッキシールド上記4点セットになります。値下げ交渉はご遠慮ください。即購入可です。その他質問があれば受け付けます。#pokmon#pokemon#ポケモン#ポケカ#ポケットモンスター#ポケモンセンター#ポケセン#ポケモン#ポケモンカード#YOKOHAMA#PokmonCenterWorldsStore2023#WCS