P4D 久慈川りせ プレミアムフィギュア

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商品詳細
開封済です。ガラスケース内で飾っておりました。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/symmetric532245.html
http://narcologia.ru/goods/composite775154.html
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