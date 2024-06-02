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ギラティナVstar ur美品
商品番号 O21927656530
商品名

ギラティナVstar ur美品
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私から見て目立った傷や汚れなく、美品だと思いますが、見落とし等があるかもしれません！素人目ですので完品をお求めの方は購入をお控えください！カードの状態は写真を見てご確認下さい！丁寧に梱包させていただきます！特に目立った傷や汚れはございませんがトラブル防止の為、プレイ用でお願いします！初期傷等を気にされる方、神経質な方はご購入をお控え下さい！横線白かけはないです
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