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Amazon限定　福家堂本舗　DVD 初回限定版
商品番号 L73205254036
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Amazon限定　福家堂本舗　DVD 初回限定版
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 4,777 円
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商品詳細

DVD4枚組現在販売されていません。ほとんど再生してません。収録内容は画像2枚目にてご確認下さい。◎ドラマ説明Amazonプライムビデオにて好評独占配信中の「福家堂本舗-KYOTOLOVESTORY-」がついにBlu-ray＆DVD化！京都特有の「歴史と伝統」の世界で生きる三姉妹が、恋愛・家族・仕事・夢に、葛藤しながらも少しずつ成長していく、珠玉のラブストーリー。★１４０分超の特典映像DISC付き！！撮影の裏側やイベントの様子などを収録した特典映像もたっぷり１４０分！ここでしか見られない初出し映像満載です。★京都の美しい風景も魅力のひとつ！世界遺産の下鴨神社や東寺、最古の禅寺・建仁寺など、京都を代表する有名な神社・仏閣や観光地でロケを敢行！京都ならではの素晴らしい景色を魅力たっぷりにお届けします！cast早見あかり　市原隼人　佐々木希　山下健二郎（三代目JSOULBROTHERS）宮野陽名　前田旺志郎　小島藤子　尾上右近　他
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