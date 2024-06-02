5000枚限定 ポケモンカード あばれる君

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5000枚限定のプロモカードあばれる君になります。全体的に状態はよくないです。写真にて確認よろしくお願いします。キズあり品の為、安めに価格設定しているので、気にならない方であればお得かと思います。・状態に納得してからご購入お願い致します。・ノークレームノーリターンでお願いします。スリーブ・ローダーで折れ防止、濡れ防止をして発送致します。