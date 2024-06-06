明治期 銅製七宝金工細工銀線象嵌『流れ水菖蒲鶴文』花瓶/飾り壺 有線七宝☆希少品

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明治期銅製七宝金工細工銀線象嵌『流れ水菖蒲鶴文』花瓶/飾り壺有線七宝茶道具☆美品☆時代物☆4D0605サイズ(約):最大幅5.5㎝、高さ15㎝、重さ177ｇ※写真通り一か所クラックあり、底部縁に少々へこみ有