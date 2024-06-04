ZOOM R8 MTR マルチトラックレコーダー

ZOOMR8はレコーダー、インターフェース、コントローラー、ドラムパッド付きサンプラー＆リズムマシンを統合したマシンです。新品購入後、機能確認程度で保管していた新品に近い美品です。同時録音4ch以上が欲しくなり、別に12トラックのMTRを購入しました。そちらがメインとなったため使う機会がありませんでした。本体+ACアダプタ+USBケーブル+マニュアル+元箱のセットです。主要な機能の動作確認済みです。※付属ソフトのCubaseLEは使用しているため付属しませんのでご注意下さい。※SDカードスロットの蓋を開けられないようにする小さなネジはありません。（蓋はネジがなくても閉まって固定されるので利用上は問題無いと思います。必要な場合はホームセンターでご購入下さい）家族に喫煙者無し、ペット無しの環境です。本体に目立つような傷はありません。液晶部分は真上から見るとほぼ傷はわかりません。少し斜めから光を当てて見るとわずかながら細い傷が見受けられます。元箱にプチプチを巻いて保護した上で発送致します。R8ZOOM定価：¥33000#ZOOM#R8種類...ミキサー



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