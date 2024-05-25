BD-2 (Blues Driver)　95年製品

BOSSBD-2BluesDriverAHシリアル1995年5月製造。動作確認済。送料込みです。箱などはありません。ヴィンテージにご理解頂ける方の購入をお願いいたします。とても古い物なので傷汚れあります。経過を見て徐々に値下げいたします。大幅値下げは致しませんので、よろしくお願いします。#BOSS#BD_2_BluesDriver_種類...エフェクター・プロセッサー



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BOSS BD-2】～1996年製の初期物と2018年製を比べてみる～｜サウンドハウス



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