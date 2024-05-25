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BD-2 (Blues Driver)　95年製品
商品番号 P23440441079
商品名

BD-2 (Blues Driver)　95年製品
ブランド名 ボス
特別価格 税込 7,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSBD-2BluesDriverAHシリアル1995年5月製造。動作確認済。送料込みです。箱などはありません。ヴィンテージにご理解頂ける方の購入をお願いいたします。とても古い物なので傷汚れあります。経過を見て徐々に値下げいたします。大幅値下げは致しませんので、よろしくお願いします。#BOSS#BD_2_BluesDriver_種類...エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/ordering551479.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic415737.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador116506.html

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