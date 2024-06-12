彩弦堂ピックガード(STERLING RAY4用) Flame Red

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大胆で力強い赤色が眩しいジュエリーピックガードFlameRedです❗️透明度の高いアクリル製なので、光の当たる角度により輝きや奥行きが変化します✨❇️側面は表面の模様と綺麗にマッチさせるために、時間をかけ、手作業でピカピカに磨いております✨私が所有しているのSTERLINGRAY4のピックガードからトリミングし製作いたしました。♠︎スペック♠︎■ネジ穴 9個■厚み 約3ミリ■素材 アクリル※保護シートを貼り撮影✅純正ピックガードから型を取っておりますが、お手持ちの楽器と合わせた場合、加工が必要となることがあります。予めご了承ください❗️✅商品写真は実物に近づけられるよう努力し撮影しておりますが、写真での再現は限界がございます。何卒ご了承ください。✅商品について、知って頂きたいポイントをプロフィール欄に記載しております。是非、ご覧ください。♣︎梱包方法♣︎クッション保護シート、エアークッションで包みネコポス発送用ダンボールでお送りいたします。☘️丁寧な作業、感染対策を心掛けております。カラフルで艶のある彩弦堂のピックガードを是非、お試しください❗#ピックガード#スターリン#スターリンベース#スターリンピックガード#エレキベース#ベースピックガード#ミュージックマン#STERLINGRAY4#Pickguard#STERLING#RAY4