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純銀製　松竹梅図　末廣　利昭銘　飾り額　骨董品、美術品
商品番号 Q59582094429
商品名

純銀製　松竹梅図　末廣　利昭銘　飾り額　骨董品、美術品
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銀純銀製　松竹梅図　末廣飾り額です。利昭と銘があります。額にスレ、小傷等あります。額の大きさ横41　縦34cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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