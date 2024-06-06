超像可動ブチャラティ　ブラック



超像可動 『ジョジョの奇妙な冒険 第5部』 「ブローノ・ブチャラティ Ver.BLACK」 約150mm PVC&ABS&ナイロン製 塗装済み可動フィギュア



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超像可動 『ジョジョの奇妙な冒険 第五部』ブローノ・ブチャラティ 約160mm PVC&ABS&ナイロン 塗装済み可動フィギュア



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超像可動『ジョジョの奇妙な冒険第5部』「ブローノ・ブチャラティVer.BLACK」メディコス・エンタテインメントが放つ人気シリーズ【超像可動】『ジョジョの奇妙な冒険第5部』より、「ブローノ・ブチャラティVer.BLACK」が登場ッ!!スタンド能力を再現したジッパーパーツに加え、船上にてバトルを繰り広げた「マリオ・ズッケェロ」の頭部パーツなど、劇中を再現できるオプションパーツが付属ッ！WF2021[秋]MEDICOSONLINESHOP先行販売限定特典「ブローノ・ブチャラティVer.Black用S・F・セカンド付け替えハンドパーツ」「セリフプレート」も付属。新品未開封です。届いたダンボールをそのまま再利用させて頂きます。気になる方の購入はお控え下さい。