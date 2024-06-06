悪テラスタル　リザードンex 構築済みデッキ　ポケモンカード

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商品詳細
構築済みデッキ60枚プレイ用となります。全カードスリーブに入れております。即購入可能 2枚目の画像のデッキを折れ濡れ対策をして匿名配送致します。黒煙の支配者 2パックおまけ付き
http://narcologia.ru/goods/message232927.html
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