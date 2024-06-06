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商品詳細
YAMAHAP-85電子ピアノ出品にあたり作動確認しましたが、音が鳴らない等の不具合はありません。写真の状態から解体しての発送となりますので、届き次第購入者様で組み立てていただいてからの使用となります。スレ等ありますので、中古品ということをご理解いただける方のご購入をお願いします。【セット内容】写真のものが全てです・電子ピアノ本体・楽譜台（取り外し可）・ピアノ専用スタンド・ACアダプター・フットペダル・取り扱い説明書平日の集荷は困難の為、少しお時間を頂く場合がございますのでご了承下さい。
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http://narcologia.ru/goods/freshman137556.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome813143.html
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ヤマハ YAMAHA P85 /85S電子ピアノ-
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