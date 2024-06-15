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Fujigen ジャズベース
商品番号 J71324340427
商品名

Fujigen ジャズベース
ブランド名 フジゲン
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前に購入しましたが、ケースに入れて引かない状況でした。本体、ケース、スタンドをお渡します。できれば手渡したいです。横浜、神奈川であれば車で運びます。宜しくお願い申し上げます。
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