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野村隆古/牡丹に蝶図/掛軸/名家伝来/AA-196
商品番号 A79493125649
商品名

野村隆古/牡丹に蝶図/掛軸/名家伝来/AA-196
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 6,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】野村隆古　　　　明治38年東京に生れる。荒木十畝に師事し花鳥画を得意とする。東京都荒川区に住した。昭和年代の日本画家。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　205cm　×　幅　58cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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