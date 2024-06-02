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- 野村隆古/牡丹に蝶図/掛軸/名家伝来/AA-196
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商品詳細
【真作】【参考】野村隆古 明治38年東京に生れる。荒木十畝に師事し花鳥画を得意とする。東京都荒川区に住した。昭和年代の日本画家。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 205cm × 幅 58cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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