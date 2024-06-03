フェンダージャパン　ストラトキャスター　ボディ　アルダー　ST62

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FenderJapan ストラトキャスターのボディです。craftedinJapan Oシリアルのネックがついていました。バックカバーがなかったため、手持ちのものをつけました。ネジ穴に割れがあります。ボディは塗装剥がれ、キズ、打こんなどあります。金属パーツには腐食、くすみ、錆びがあります今回記載した内容や画像以外に見落とした部分があるかもしれませんがご了承のほどどうかよろしくお願い致します。商品を画像で必ずご確認の上、納得していただいたかた、購入をお願いします。古いもの、中古品につき神経質なかた、程度にこだわるかたはご遠慮願います。納得いかない部分、少しでも気になる部分がある場合は購入をご遠慮ください。返品はご遠慮願います。タイプ...ストラトキャスタータイプタイプ...ミニエレキギタータイプ...レスポールタイプ