YAMAHA ( ヤマハ ) P2500S　ステレオパワーアンプ

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アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）◎即購入◎大歓迎◎【値下不可】複数購入希望の方のみ専用作成・お気持ち程度ですが、お値引き致します。商品の状態は必ず画像にて確認をお願い致します。自宅保存の為、神経質な方はご遠慮下さい。コメントのやり取りがあった場合でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。動作に問題はありません。特徴YAMAHAパワーアンプのスタンダードモデルP2500S。高効率アンプ駆動技術「EEEngine」を搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現。ライブから固定設備音響まで幅広い用途に対応します。スペック■タイプ：パワーアンプ■ステレオ出力（4ohms）：310W+310W■ステレオ出力（8ohms）：250W+250W■ブリッジ出力（8ohms）：620W■周波数特性：20Hz～50kHz■ダンピングファクター：\u003e200■入力端子：XLR、フォン■出力端子：スピコン、5WAYバインディングポスト■消費電力：320W■寸法：48.0W×8.8H×45.6Dcm■重量：14kg■その他：■コンパクト/軽量な2Uサイズで幅広い用途を考慮した商品ラインナップ。■P2500Sはさらに進化した高効率アンプ駆動技術「EEEngine」を搭載。■P2500Sはパワフルで高い明瞭度を実現した信頼のサウンド。■P2500Sは信頼性と高音質の要となる電源部。■充実装備の入出力のP1000S■P2500SはLOW/HIGHCUTフィルターを搭載し、サブウーファーシステムを手軽に構築可能。■P2500SはYAMAHASPEAKERPROCESSINGを搭載。アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）