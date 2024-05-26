JC-22 Jazz Chorus

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商品詳細
JC-22JazzChorus本体とケーブルのみです。ボリュームノブ操作時にガリが出ますが、音自体に影響はありません。概ねキレイな状態ですが、中古品である旨ご理解いただける方以外は購入お控えいただければと思います。#Roland
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