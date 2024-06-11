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大慈良寛像 ブロンズ 北村西望作 供箱付 B237 aハ
商品番号 K52729458294
商品名

大慈良寛像 ブロンズ 北村西望作 供箱付 B237 aハ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大慈良寛像ブロンズ製北村西望作寸法横幅約21cm奥行13cm高さ37.3cm重量約7kg供箱付き状態良く綺麗な品です。長期保管の品の為、箱に小傷汚れがあります。ご理解納得頂ける方お願い致します。
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