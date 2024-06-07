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AT2035 マイクアーム＆ポップガード＆コード付 品
商品番号 W14954285082
商品名

AT2035 マイクアーム＆ポップガード＆コード付 品
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 5,734 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audio−technicaAT2035オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2035種類···マイク買って3年ほど経ち、1年以上保管してた状態になります。それなりに大切に扱っておりましたが中古品ですので神経質な方は購入を控えて下さい。AG03のようなサウンドミキサーと繋ぐケーブル、2種類のポップガード、マイクアームをお付けします。#サウンドミキサー#サウンドインターフェース#ゲーム配信#配信用#ゲーム実況#ライバー#インフルエンサー#動画#ゲーム#Youtube#Twitch#ツイキャス
http://narcologia.ru/goods/kindness63105.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture893341.html
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