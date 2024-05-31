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ポケモンカード　リザードンex UR
商品番号 M68388635503
商品名

ポケモンカード　リザードンex UR
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンexUR状態は写真の通り新品、美品です。何かご不明な点がございましたら、コメントお願いします。
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