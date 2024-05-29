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- 【真作】横尾深林人/翠田/歳寒二友図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AA-333
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商品詳細
【真作】【参考】横尾深林人/翠田 横尾深林人（よこおしんりんじん、明治31年（1898年）3月22日-昭和54年（1979年））は、大正から昭和にかけての日本画家。本名は信次郎。日本南画院展などに出品したのち、大正7年（1918年）文展に初入選した。昭和4年（1929年）の帝展では「」が特選になった。昭和36年（1961年）の現代日本墨画海外展に出品した。昭和54年（1979年）81歳で死去。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、折れ、多少の巻シワあります。表装は概ね良好です。 紙箱付 軸丈 縦 193cm × 幅 53cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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