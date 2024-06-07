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- 中国の花鳥画 「和睦之家」水墨画 絵画 肉筆画真跡保証あります BY10710
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商品詳細
・値下げ交渉OK・同梱OK（商品番号を教えてください。配送方法変更後購入）・サイズ：99×51cm・墨絵の裏に手作り台紙あり、ガラス額に直接入れるのに適しています。作者紹介：楊小春、1960年に中国の西安市で生まれました。幼少の頃から絵画を愛し、西安美術学院で学士号を取得しました。中央美術学院で修士号を取得し、現在は陝西省美術家協会の会員であり、陝西華夏翰墨書画院の副院長、陝西書画研究院の研究員、台北故宮書画院の名誉院長兼客員教授として活動しています。彼の作品は20回以上の全国美術展で賞を受賞しており、またさまざまな芸術雑誌にも掲載されています。多くの作品は中南海、首都博物館、陝西美術博物館、西安美術学院、陝西歴史博物館などの専門機関に収蔵されています。
http://narcologia.ru/goods/preference517138.html
http://narcologia.ru/goods/revamp970722.html
http://narcologia.ru/goods/septet943419.html
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