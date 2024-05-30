中川圭太　ボブルヘッド　2022チャンピオンリング、アクリルキーホルダー付き

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中身確認と写真撮影のために開封しました。無敵の中川ボブルヘッドです。2022年度のチャンピオンリング、中川圭太アクリルキーホルダーとセットでお届けします。M14フィギュア種類···コレクションフィギュア山﨑福也山下舜平大宮城大弥平野佳寿曽谷龍平山本由伸山岡泰輔近藤大亮竹安大知村西良太齋藤響介田嶋大樹比嘉幹貴ジャレル・コットン前佑囲斗阿部翔太本田仁海日髙暖己ジェイコブ・ニックス横山楓黒木優太小木田敦也山田修義ジェイコブ・ワゲスパック小野泰己山﨑颯一郎漆原大晟吉田凌東晃平宇田川優希佐藤一磨中田惟斗川瀬堅斗辻垣高良西濱勇星才木海翔入山海斗中川颯椋木蓮富山凌雅オリックスオリックスバファローズ夏の陣ジャンル（スポーツ選手）···野球