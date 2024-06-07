【psa9】フウロ SR

✨ポケカpsa多数出品中✨ポケモンカードフウロ SRpsa9画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。※同一画像は使用せず、商品画像は全て1枚ずつ個別に撮影しております。 写真の個体（PSA鑑定番号のもの）をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。⚠️注意事項⚠️PSA9/10評価でもキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線等ある場合がございます。ケースは丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。ケースの擦れ傷/汚れ/ケース内ホコリ等封入など気にされる方は当方からの購入はご遠慮ください。※日本PSA様にてリホルダー(1100円～)も行っておりますので気にされる方はそちらをご利用ください。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。❗️重要❗️神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮ください。------------------------------------------------ポケカポケモンカードpsa10psa9ピカチュウリザードンカメックスフシギバナミュウミュウツーゲンガーイーブイブイズサンダースブースターシャワーズブラッキーエーフィグレイシアリーフィアニンフィアサーナイトルギアホウオウレックウザグラードンカイオーガレシラムゼクロムセレビィジラーチリーリエアセロラエリカナンジャモマリィメイアセロラサポートカスミセレナシロナヒガナブルーミモザ キハダコルニフウロユウリカトレアカミツレカイチリシキミパラソルおねえさんオカルトマニアこわいおねえさんsrsarurarsachrcsrhrvmaxvstar151プロモ限定旧裏アンリミ夏ポケカ1st15th20th25th15周年20周年25周年ゴールデンボックスgoldenbox横浜記念デッキムンクバイオレットクレイバーストレイジングサーフ黒炎の支配者YuNagaba長場雄未開封シュリンク付き