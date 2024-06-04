ミュウ　ex 2005 サイコビュー

閲覧頂きありがとございます。長期暗所にて保管しておりました。素人保管になりますので商品画像をよく見た上でご購入を検討ください。発送はスリーブ二重に厚紙で固定をして封筒にて送らせて頂きます。発送までの時間につきましては2〜4日を見ていただけますと幸いです。即購入◎ご不明な点がございましたらコメント欄にてお問い合わせください。また、購入後の返品、返金、クレームには対応致しかねますのでご理解のほどよろしくお願いします。検索用ミュウミュウツーポケカポケモンカードギフトボックス限定プロモ希少



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