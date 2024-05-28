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- 【大壷 92.5cm】薩摩 色絵金彩花唐草山水舟絵付 特大 花瓶 大壷 飾り壷
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商品詳細
AA4880種類...宝瓶・花瓶薩摩の色絵金彩花唐草山水人物舟絵付特大花瓶です。サイズは38.5cm四方に高さ92.5cmのレアな超大型のものです。重さも16kgほどある逸品です。大きいながらも細やかな柄で美品と思います。コレクションとしてどうでしょうか。
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☆人間国宝☆ 徳田八十吉・碧明釉・壺 | www.thermolabscientific.com
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