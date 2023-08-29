ミュータントタートルズ　セット売り　当時物　バス　船　希少　車　フィギュア

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ミュータントタートルズのフィギュアセット売りです。当時遊んでいた物なので、所々に傷はあります。バスは扉があったか分かりませんが、写真の状態が全てです。ミュータントタートルズは顔が背中から出てきて変わる物もいくつか含まれます。船も写真の状態が全てです。かなり古い物ですが、飾っておくとカッコいいかなと思います。傷などはご了承の上、ご購入下さい。ご検討お願い致します。