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ミュータントタートルズ　セット売り　当時物　バス　船　希少　車　フィギュア
商品番号 I89092119216
商品名

ミュータントタートルズ　セット売り　当時物　バス　船　希少　車　フィギュア
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミュータントタートルズのフィギュアセット売りです。当時遊んでいた物なので、所々に傷はあります。バスは扉があったか分かりませんが、写真の状態が全てです。ミュータントタートルズは顔が背中から出てきて変わる物もいくつか含まれます。船も写真の状態が全てです。かなり古い物ですが、飾っておくとカッコいいかなと思います。傷などはご了承の上、ご購入下さい。ご検討お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/encourage324472.html
http://narcologia.ru/goods/recommended597390.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual202946.html
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