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- 【匿名配送】結束セット ぼっち・ざ・ろっく! 10点
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商品詳細
ぼっち・ざ・ろっく!タグ付きぬいぐるみ9個とひとりちゃんのちょこのせフィギュアになります。すべて未開封品です。セガ・ぶるぶるぬいぐるみ・寝そべりミニぬいぐるみ3種・ちょこのせフィギュアシステムサービス・デフォルメぬいぐるみ5種今から集める場合におすすめ！オンクレ獲得品で、配送時の梱包材のまま暗所にて保管しています。多少圧縮して水濡れ対策を施し、匿名配送にて発送いたします。ATM/コンビニ支払を選択する方はすぐにお支払いただける方は問題ないですが、お時間を要する方はお支払の目処を購入後のコメントにて必ずお知らせください。バラ売り、お値下げはご遠慮ください。その他出品したぬいぐるみはこちら#らうんだーぬいぐるみ
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ぼっち・ざ・ろっく ステッカー PET材質 （8*10枚） [ぼっち・ざ・ろっく] [結束バンド] ロゴ ステッカー 透明なプラスチック材料ステッカー DIY 防水 シール 後藤 ひとり 伊地知虹夏 山田リョウ 喜多郁代 携帯 鍵 自動車 萌えグッズ (A予約品(8点セット*10枚))
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