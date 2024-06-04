BBM 2021 オリックス　山崎颯一郎　直筆サインカード　56枚限定

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ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...その他サイン有無...有り性別...男山崎颯一郎直筆サインカード56枚限定ラストナンバー光の反射で見にくい部分がありますが、カード自体に傷、汚れ、折れなど有りません。美品です。