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♡ ホロライブ ♡ さくらみこ 星街すいせい 色紙
商品番号 N82161504899
商品名

♡ ホロライブ ♡ さくらみこ 星街すいせい 色紙
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 6,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✩内容　バラ売り不可ホロライブhololiveさくらみこ①色紙Vカニ　ホロローソン×2点　ホロライブフェスティバル(ホロフェス)×2点　ホロマート×2点②神田明神ポストカード星街すいせい色紙Vカニ×3点　ホロローソン　ホロライブフェスティバル(ホロフェス)✩状態目立つ傷や汚れはございませんが、多少のスレが気になる方は購入をご遠慮ください。
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