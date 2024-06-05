♡ ホロライブ ♡ さくらみこ 星街すいせい 色紙

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商品詳細
✩内容 バラ売り不可ホロライブhololiveさくらみこ①色紙Vカニ ホロローソン×2点 ホロライブフェスティバル(ホロフェス)×2点 ホロマート×2点②神田明神ポストカード星街すいせい色紙Vカニ×3点 ホロローソン ホロライブフェスティバル(ホロフェス)✩状態目立つ傷や汚れはございませんが、多少のスレが気になる方は購入をご遠慮ください。
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