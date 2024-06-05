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デフォリアル　ゴジラ（1962）
商品番号 N39280359411
商品名

デフォリアル　ゴジラ（1962）
ブランド名 エクスプラス
特別価格 税込 5,377 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エクスプラスのデフォリアルゴジラ（1962）の未開封・未使用品です。購入後、クローゼットで保管していました。未開封品ですが長期保管品のため、経年劣化はあるかも知れません。外箱等の状態を過度に気にされる方は購入をお控えください。ご理解の程よろしくお願いいたします。気になる点がございましたら、コメントよりご質問ください。この商品は即購入可能です。当方、非喫煙、ペットは飼っておりません。人気キャラクター...ゴジラフィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣造形シリーズ...デフォリアル
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