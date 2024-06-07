ダークネス（darkness）　SNOW GLOBE

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商品詳細
アメコミのダークネス（darkness）のSNOWGLOBEです。オルゴール機能は正常に動作しておりますが写真5に写っているように人形が経年劣化か外れております。それでも良い方は購入をご検討ください。値引きなどありましたらコメントよろしくお願い致します。素人保管のため、完璧品ではございません。完全な美品をお求めの方のご購入は、ご遠慮くださいませ。以前よく読んでいない方からクレームがきましたのでご理解の程よろしくお願いいたします。※トラブル防止の為、ご購入後の返品、クレームなどは対応しておりません。
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http://narcologia.ru/goods/passivity637283.html
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Within Darkness | SNOWGLOBE
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