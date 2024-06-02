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掛軸　柳生芳徳寺　橋本紹尚　一行書　「寒月照梅花」　共箱　V　4563A
商品番号 H10501544472
商品名

掛軸　柳生芳徳寺　橋本紹尚　一行書　「寒月照梅花」　共箱　V　4563A
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　全長約174.5cm　幅約31cm　画寸約28.5cm×99cm　汚れている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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