掛軸　柳生芳徳寺　橋本紹尚　一行書　「寒月照梅花」　共箱　V　4563A

大きさ 全長約174.5cm 幅約31cm 画寸約28.5cm×99cm 汚れている箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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