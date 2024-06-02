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- 即決価格！レア！ BUCK-TICK 特大ポスター 非売品 悪の華
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商品詳細
BUCK-TICKバクチク悪の華店頭告知ポスター店頭に貼る前にいただいた物です。2枚持っていたのでこちらは保管用にしておりました。シルバーと黒の耽美なポスターです。サイズ72.5×120.5㎝発送は筒に入れて発送致します。貼らずに保管していましたが経年劣化と保存時のキズ、痛み、汚れ、シワはあるかと思いますのでご理解の上、お取り引きお願いします。
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