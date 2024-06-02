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即決価格！レア！ BUCK-TICK 特大ポスター 非売品 悪の華
商品番号 G51546582217
商品名

即決価格！レア！ BUCK-TICK 特大ポスター 非売品 悪の華
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUCK-TICKバクチク悪の華店頭告知ポスター店頭に貼る前にいただいた物です。2枚持っていたのでこちらは保管用にしておりました。シルバーと黒の耽美なポスターです。サイズ72.5×120.5㎝発送は筒に入れて発送致します。貼らずに保管していましたが経年劣化と保存時のキズ、痛み、汚れ、シワはあるかと思いますのでご理解の上、お取り引きお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure325967.html
http://narcologia.ru/goods/reboot445736.html
http://narcologia.ru/goods/response983242.html
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