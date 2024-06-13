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アンティーク ファースト 大型 イーゼル 美術 アート 絵画 大きめ ゴールド
商品番号 V53007884437
商品名

アンティーク ファースト 大型 イーゼル 美術 アート 絵画 大きめ ゴールド
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークファーストFirstイーゼル美術アート絵画大型大きめレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロゴールド■使用時サイズ■高さ152cm横幅60cm奥行86cm※ばらしでの発送になります簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#雑貨沢山あるよーfreedom#絵画沢山あるよーfreedomT08023☆
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